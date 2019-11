Walter Mazzarri può tirare un sospiro di sollievo in vista della partita di sabato prossimo contro il Genoa: il tecnico del Torino ha infatti recuperato Kevin Bonifazi in difesa ma nei prossimi giorni tornerà ad avere a disposizione anche Diego Laxalt e Vincenzo Millico, entrambi assenti contro l'Inter.



L'infortunio occorso ad Andrea Belotti nell'ultima gara si è poi rivelato meno grave del previsto, così come quello di Gleison Bremer: entrambi dovrebbe quindi esserci al Ferraris.