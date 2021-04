Da Vanja Milinkovic-Savic a Cristian Ansaldi, passando per Samir Ujkani e anche Andrea Belotti: in casa Torino tutte le questioni legate ai rinnovi dei contratti sono state rinviate a fine campionato.



La concentrazione di tutti deve essere rivolta esclusivamente alla salvezza da conquistare, per questo motivo dei vari rinnovi (sia quelli dei giocatori in scadenza che no) se ne riparlerà fra circa un mese, quando il campionato sarà finito e si saprà in che categoria giocherà il Torino il prossimo anno.