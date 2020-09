La trattativa con il Sassuolo per Gian Marco Ferrari si sta facendo sempre più complicata, per questo motivo il Torino è tornato a battere la strada che porta a Joachim Andersen.



Il difensore danese è sempre stato il primo obiettivo della formazione granata, il dt Davide Vagnati sta ora cercando di convincere l'Olympique Lione a cedere il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva intorno ai 20 milioni di euro.