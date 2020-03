Per una settimana, da mercoledì 11 marzo a mercoledì 18 marzo, sarà possibile richiedere i rimborsi per la partita Torino-Udinese. A comunicarlo è stata direttamente la società granata.



Tutti i biglietti acquistati on-line saranno automaticamente rimborsare e invalidati, chi ha invece comparato i tagliandi presso le biglietteria dello stadio Olimpico Grande Torino o nei punti vendita VivaTicket dovrà recarsi, con tanto di biglietto, negli stessi luoghi dove ha effettuato gli acquisti per ottenere il rimborso.