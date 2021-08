Arriva un'altra fumata nera sull'asse Torino-Udinese per quanto riguarda il possibile passaggio di Becao alla corte di Ivan Juric. Il dt granata, Davide Vagnati, dopo aver definito l'acquisto di David Zima dallo Slavia Praga sta cercando un altro difensore centrale ma la strada che porta al brasiliano dell'Udinese si sta facendo sempre più in salita.



Manca l'accordo tra i due club e il tempo per trovarlo è sempre meno: la sessione di mercato chiuderà alle ore 20.