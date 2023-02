Domenica alle 15 è in programma la gara tra Torino e Udinese, visibile su Dazn. Juric può lanciare Gravillon ma Rodriguez parte ancora in vantaggio, Singo più di Aina sulla fascia destra e Sanabria favorito su Seck in attacco. Il nuovo acquisto dell'Udinese Thauvin verso la panchina, vicino a Beto dovrebbe giocare Success con Lovric e non Arslan in mezzo al campo.



Le probabili formazioni:



Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ilic, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All.: Juric.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Success. All.: Sottil.