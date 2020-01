Il Torino ha portato a termine un'operazione in uscita: il portiere Andrea Zaccagno è stato infatti ufficialmente ceduto in prestito alla Virtus Entella, società che milita nel campionato di serie B.



E' stata lo stesso club granata ad annunciare il buon esito dell'operazione: "​Il Torino Football Club comunica di aver ceduto a titolo temporaneo per una stagione sportiva alla Virtus Entella il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Zaccagno".