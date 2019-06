Vincenzo D'Ambrosio è ufficialmente il nuovo segretario generale del Torino: è stata la stessa società granata ad annunciarlo attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.



"Il Torino Football Club è lieto di comunicare che dal 1° luglio 2019 Vincenzo D'Ambrosio sarà il nuovo Segretario Generale. A D'Ambrosio, già Segretario del nostro Settore Giovanile nelle ultime sei stagioni, l’affettuoso in bocca al lupo di tutto il Torino FC.



La Società ringrazia Pantaleo Longo per l'ottimo lavoro svolto in questi nove anni e lo saluta con i migliori auguri per il proseguimento della sua carriera".