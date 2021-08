Nuova avventura per Tommaso Pobega. Dopo il prestito dello scorso anno allo Spezia, adesso il centrocampista di proprietà del Milan si trasferisce al Torino, sempre con la formula del prestito secco. Un nuovo innesto quindi per Juric, che potrà utilizzarlo a centrocampo ma anche avanzato come incursore dietro la punta. E anche il Milan lo ha salutato con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet: "​AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Tommaso Pobega al Torino FC 1906. Il Club augura a Tommaso le migliori soddisfazioni per la Stagione Sportiva".