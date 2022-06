Federico Coppitelli non è più l'allenatore della Primavera del Torino, ora è ufficiale. La società granata, con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato l'addio del tecnico che verrà sostituito da Giuseppe Scurto.



"Il Torino Football Club e Federico Coppitelli, allenatore della formazione Primavera, hanno di comune accordo deciso di intraprendere nuove esperienze per la prossima stagione. La Società desidera ringraziare il tecnico per la dedizione, la passione e la professionalità che hanno sempre contraddistinto il suo lavoro. Tutto il Torino FC saluta Coppitelli con un grande in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera".