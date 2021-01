| Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in granata pic.twitter.com/1GynlHVoHX — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) January 18, 2021

Dopo poco più di cinque mesi, dunque, si conclude l'avventura piemontese del tecnico abruzzese, che saluta il Toro dopo i soli 13 punti in 18 partite, che rendono i granata penultimi nella classifica di Serie A. Pronto ora Davide Nicola, che nelle ultime ore ha risolto il proprio contratto con il Genoa.