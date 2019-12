Attraverso il report pubblicato sul proprio sito web, il Torino ha ufficializzato il nuovo stop per Andrea Belotti che, non solo non è guarito, ma ha accusato un nuovo problema muscolare non scoperto al momento delle prime indagini a causa del largo ematoma che coinvolgeva l'area. Gli ulteriori esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato un danno, una lesione ad alcune fibre muscolari che lo costringeranno a rimanere ancora out.



Ecco il report completo:

Allenamento pomeridiano per il Torino con una sessione equamente suddivisa tra lavoro sulla parte atletica e programma tecnico, con partita a ranghi misti. A causa del persistere del dolore, Andrea Belotti è stato sottoposto a un ulteriore controllo strumentale che ha evidenziato un danno ad alcune fibre muscolari non visibile nelle precedenti indagini a causa del vasto ematoma. Il capitano proseguirà nel percorso terapeutico stabilito.