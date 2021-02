Rolando Mandragora è un nuovo giocatore del Torino. Il centrocampista lascia l'Udinese, dov'era in prestito dalla Juventus, e si trasferisce in granata. Colpo per la mediana di Davide Nicola, che vede arrivare il classe '97 in prestito con obbligo di riscatto.



I NUMERI - 10 presenze in stagione per l'ex capitano dell'Italia Under 21, rientrato a novembre dopo la rottura del legamento crociato. Partito dalla panchina nelle ultime dei friulani, arrivava da tre partite da titolare. Ora va al Toro per riprendere il tempo perduto.