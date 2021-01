Il Torino ha chiuso per l'arrivo di Rolando Mandragora: il centrocampista in prestito all''Udinese, ma di proprietà della Juventus, è pronto a tornare a Torino, nei rivali granata. Sul classe 1997 c'era anche la Fiorentina, ma il club di Cairo ha chiuso con i friulani e soprattutto con bianconeri.



LA FORMULA - Decisivo in tal senso il meeting di oggi tra il ds del Torino Vagnati e Fabio Paratici: l'accordo è sul prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto a determinate condizioni.