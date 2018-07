Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Salvatore Sirigu fino al 30 giugno 2022. Un'ufficialità che spegne le ultime residue voci di mercato che volevano in uscita l'ex numero uno del Paris Saint Germain; in particolare, era stato il Napoli a valutare a lungo il profilo di Sirigu come alternativa a Rui Patricio e Areola, prima di decidere di stringere per la coppia Meret-Karnezis, il cui acquisto è stato reso noto nei giorni scorsi dal patron Aurelio De Laurentiis.