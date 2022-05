Ci siamo: il giallo riguardante il futuro di Andrea Belotti avrà presto una soluzione. Il Gallo non ha ancora comunicato la propria decisione al Torino ma i dirigenti granata gli hanno posto un ultimatum: il centravanti dovrà dire entro domenica se ha intenzione di rinnovare il contratto o se invece vorrà andare via a parametro zero.



Nelle ultime settimane in casa Torino è cresciuto l'ottimismo riguardo al possibile rinnovo del contratto di Belotti: a breve è attesa una decisione.