Dopo Rincon, un altro ex Juve per il Torino. Come scrive il Corriere della Sera, il club granata sta pensando a Roberto Pereyra, centrocampista tuttofare del Watford visto in Italia con le maglie di Udinese e, appunto, Juve. Il prezzo che ne fa il club inglese, dove El Tucu ha già lavorato con Mazzarri, è di 13 milioni di euro.