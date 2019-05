Tra i giocatori che il Torino cercherà di cedere a titolo definitivo a fine stagione, per acquisire fondi da reinvestire nel mercato in entrata, c'è anche Lucas Boyé. L'attaccante è al momento in prestito all'AEK Atene ma, nonostante le buone prestazioni, non è sicuro che il club greco decida di versare nelle casse dei granata gli 8 milioni necessari per riscattarlo.



Su Boyé è però forte anche l'interesse dell'Estudiantes: il club argentino vorrebbe infatti riportare in patria l'attaccante e il presidente granata Urbano Cairo è pronto ad ascoltare eventuali offerte.