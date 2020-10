Trattativa last minute tra Torino e Crotone per il passaggio di Simone Edera alla società calabrese. L'attaccante era stato scaricato da Marco Giampaolo nelle scorse settimane, che anche in conferenza stampa aveva dichiarato come il giocatore non rientrasse nei suoi piani.



Ora il Crotone si è fatto avanti, ma non è detto che la trattativa possa andare a buon fine.