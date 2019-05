Dopo aver ceduto a titolo definitivo Adem Ljajic al Besiktas e M'Baye Niang al Rennes, il Torino potrebbe presto cedere un altro attaccante: Leonardo Candellone. Questa volta però la formula sarebbe quella del prestito secco.



Il centravanti classe 1997 cresciuto proprio nel settore giovanile granata è al centro di una trattativa con il Pordenone, neopromosso in serie B. Nell'ultima stagione Candellone ha indossato proprio la maglia nerovedere della formazione friulani e ha dato un contributo fondamentale alla promozione nel campionato cadetto. Ora è partita la trattativa per il rinnovo del prestito per un altro anno.