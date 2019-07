Mentre si attendono i primi colpi in entrata, il Torino si sta muovendo sul fronte uscite: tra i giocatori che potrebbero partire c'è Manuel De Luca, l'ex bomber della Primavera granata che in questa stagione ha vestito la maglia dell'Alessandria in serie C.



Terminato il prestito ai grigi, De Luca è ora vicino ad un altro prestito ma questa volta in serie B: sulle tracce dell'attaccante c'è infatti la Virtus Entella. Si lavora per un prestito con diritto di riscatto in favore dei liguri e controriscatto in favore dei granata.