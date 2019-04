In vista della partita di domani pomeriggio contro il Parma, Walter Mazzarri apporterà qualche cambio alla formazione del Torino che mercoledì ha affrontato e battuto la Sampdoria Tra i titolari non ci sarà Emiliano Moretti che lascerà il posto in difesa a Koffi Djidji.



Il quasi trentottenne difensore ha giocato titolare contro la Fiorentina e contro la Sampdoria ma, nonostante le buone prestazioni, Mazzarri gli concederà un turno di riposto facendo giocare Djidji (che contro la Sampdoria è entrato in campo solamente nel finale). Confermati invece gli altri due centrali di difesa: Nicolas Nkoulou e Armando Izzo.