Ibrahim Karamoko potrebbe lasciare il Torino per trasferirsi in Belgio: il centrocampista ex Primavera è infatti in trattativa con il Virton. Per Karamoko non sarà un addio definitivo, la società granata sta infatti lavorando al prestito secco del giocatore in modo da poter continuare a monitorarne i progressi.



Nella squadra di Ivan Juric il centrocampista non avrebbe spazio, per questo si è deciso di cederlo in prestito ad una società dove farlo giocare con maggiore continuità.