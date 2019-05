Jacopo Segre in questa stagione è stato uno dei protagonisti del campionato di serie B con la maglia del Venezia (e il suo campionato potrebbe non essere ancora terminato considerato che la formazione veneta dovrebbe giocare i playout contro la Salernitana). Le buone prestazione con la formazione lagunare non sono passate inosservato al Torino (club proprietario del cartellino del centrocampista), per questo motivo Segre potrebbe tornare e partire in ritiro con Walter Mazzarri.



Ma non solo: Segre potrebbe anche rinnovare il contratto con il Torino. L'attuale ha come scadenza quella del 30 giugno 2020.