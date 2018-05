L'avventura al Torino di Emiliano Moretti non è ancora finita. Nonostante il difensore a giugno compierà 37 anni, nelle prossime settimane firmerà un nuovo contratto con la società granata: anche in questa stagione il numero 24 ha dimostrato di essere ancora un centrale molto affidabile oltre che un importante uomo spogliatoio. Per questo motivo il presidente Urbano Cairo, con il benestare del tecnico Walter Mazzarri, ha deciso di prolungare per un'altra stagione il contratto di Moretti.



Moretti è arrivato al Torino nell'estate del 2013 e, un anno e mezzo dopo, grazie alle ottime prestazione in maglia granata ha esordito anche in Nazionale.