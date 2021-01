Alessandro Buongiorno era tra i giocatori che in questa sessione di mercato rischiavano di essere ceduti, il numero 99 del Torino, invece, a suon di buone prestazioni si è guadagnato la conferma.



Quando è stato utilizzato, sia da Marco Giampaolo che da Davide Nicola, il difensore ha sempre offerto prestazioni convincenti e ha pian piano scalato le gerarchie in difesa. Per questo motivo resterà al Torino fino al termine della stagione.