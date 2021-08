La prossima cessione che potrebbe ufficializzare il Torino è quella di Christian Celesia. Il difensore ormai ex Primavera è infatti prossima al prestito in serie B all'Alessandria.



Celesia è stato richiesto espressamente dal tecnico dei grigi Moreno Longo. Proprio Longo quando allenava il Torino, alla fine del campionato 2019/2020, aveva fatto esordire in serie A il giovane difensore.