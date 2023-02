Etrit Berisha è ormai fuori rosa nel Torino. Da tempo non è più nell'elenco dei convocati e resterà ai margini della squadra fino al termine del campionato. Il portiere non è contento del ruolo di vice di Milinkovic-Savic e a gennaio avrebbe voluto essere ceduto ma non è riuscito a trovare una squadra.



La cessione di Berisha, che con il Torino ha un contratto fino al 2024, è quindi rimandata alla prossima stagione.