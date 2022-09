Tra i giocatori in scadenza di contratto in casa Torino c'è anche Simone Edera. L'attaccante non è stato ceduto nella sessione estiva di calciomercato, nonostante sia di fatto da tempo fuori squadra.



Se non troverà una nuova squadra a gennaio resterà fino al termine della stagione in granata ma quel che è certo è che non rinnoverà il proprio contratto. Edera non è un giocatore che rientra nei piani del tecnico Ivan Juric.