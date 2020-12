L'interesse del Torino per Leonardo Pavoletti è molto forte e, per provare a convincere il Cagliari a cedere il centravanti, il direttore tecnico Davide Vagnati è pronto a mettere sul piatto, come contropartite tecnica, il cartellino di un calciatore granata: Simone Edera.



Edera è in uscita dal Torino, non rientra nel progetto tecnico di Marco Giampaolo e, come spiegato anche dal suo procuratore Beppe Galli negli scorsi giorni, a gennaio vuole cambiare squadra: è un attaccante esterno che ben si troverebbe nel modulo di Eusebio Di Francesco, per questo motivo Vagnati è pronto a offrirlo alla società sarda.