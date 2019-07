Continua il pressing del Torino per Simone Verdi, è lui l'obiettivo numero uno e si lavora col Napoli per ridurre le distanze. A oggi la forbice è ancora ampia, ecco perché il club granata sta pensando anche a una alternativa più economica: si tratta del classe '99 Diego Palacios, esterno dell'Ecuador Under 20 dell'Aucas. Il Torino ha già offerto sei milioni per il giocatore ma in questo momento l'attenzione è tutta concentrata sull'operazione Verdi.



CONCORRENZA - Su Palacios ha messo gli occhi anche la Roma, ma al momento la squadra in pole per il giocatore è il Barcellona, decisa a chiudere l'affare in tempi brevi.