La trattativa per portare Orestis Karnezis al Torino si sta facendo sempre più complicata. Il portiere greco, che è tra gli obiettivi del club granata per il ruolo di vice-Sirigu, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha dichiarato di voler restare al Napoli.



"Voglio rimanere qui. Sto benissimo in questo gruppo”. E ancora: “Il mio sogno? Vincere un trofeo a Napoli. Ho capito da subito come si vive il calcio in questa città. Tutti quelli che giocano qui meriterebbero di vivere questo sogno".