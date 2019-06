Nonostante in questa stagione non sia mai sceso in campo, Antonio Rosati potrebbe rinnovare il proprio contratto con il Torino per un'altra stagione. Il prossimo 30 giugno il suo attuale contratto scadrà ma l'agente è già al lavoro per il prolungamento fino al 2021.



Rosati continuerà quindi a essere il terzo portiere granata, nelle gerarchie granata alle spalle di Salvatore Sirigu e di un altro estremo difensore ancora da definire. Salvador Ichazo, che in questa stagione è stato il dodicesimo, non rinnoverà il contratto e dovrebbe essere liberato a parametro zero.