Dopo diverse panchine, nelle ultime settimane nel Torino si è messo in luce Alessandro Buongiorno. Il difensore ha ben figurato sia contro la Roma che contro il Napoli e ora una sua partenza in prestito nel mercato di gennaio non è più scontata.



Eppure le squadre interessate a Buongiorno non mancano: tra queste c'è anche la Salernitana, che vorrebbe contare sul giocatore nella seconda parte di questa stagione. Il futuro del difensore dipenderà da Marco Giampaolo.