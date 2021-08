Jacopo Segre in queste ultime settimane di mercato potrebbe lasciare il Torino. Il centrocampista è infatti richiesto dalla Spal, squadra nella quale ha già giocato nella seconda parte della scorsa stagione.



Il dt Davide Vagnati ha dato la propria disponibilità a trattare e nei prossimi giorni incontrerà i dirigente del club di Ferrara. Quello di Segre non dovrebbe essere un addio a titolo definitivo ma solamente in prestito.