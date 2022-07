L'avventura al Torino di Brian Bayeye potrebbe essere finita ancora prima di cominciare: il terzino destro, arrivato nelle scorse settimane dal Catanzaro, potrebbe infatti essere ceduto in prestito al Modena.



L'arrivo di Valentino Lazaro dall'Inter ridurrebbe lo spazio a disposizione di Bayeye al Torino e la società granata sta valutando l'ipotesi di cedere in prestito il giocatore in modo che possa fare maggiore esperienza prima di tornare alla base.