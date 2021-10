A fine stagione il Torino rischia di perdere a parametro zero il proprio capitano: Andrea Belotti. Il presidente granata, Urbano Cairo, non vuole correre il rischio che accada lo stesso con Gleison Bremer fra un anno, per questo motivo ha incaricato il dt Davide Vagnati di portare avanti la trattativa per il rinnovo di contratto del difensore.



Il contratto di Bremer scadrà nel 2023 ma si sta lavorando per un prolungamento che non garantirebbe comunque la permanenza sotto la Mole di Bremer: il difensore, come lui stesso dichiarato, vorrebbe giocare la Champions League e la prossima estate valuterebbe eventuali offerte.