Il direttore tecnico Davide Vagnati, oggi protagonista di una conferenza stampa da Pinzolo, sede del ritiro del Torino, ha parlato così di Samuele Ricci, obiettivo di mercato molto importante per la Lazio: "In questa fase di calciomercato la sua situazione è uguale a quella di tante altre squadre. Si tratta di un ragazzo giovane, è nel giro della nazionale ed è normale che ci sia l’attenzione di vari club. Il club non deve per forza vendere giocatori. Valutiamo la situazione insieme al presidente e all’allenatore. Facciamo le cose migliori per un Toro competitivo".