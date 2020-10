Il dt del, ha quest'oggi presentato in conferenza stampa i neo acquisti. Ecco le sue parole:Su Bonazzoli: "Bonazzoli è un ragazzo che conosco da qualche anno, visto che l’ho avuto anche a Ferrara. Ha grandissime qualità, è sempre stato un grande talento. Adesso è arrivato per lui il momento di dimostrare, come ha già fatto nel finale della scorsa stagione, le sue qualità. Ha grande voglia, appena l’ho sentito mi ha dato subito la sensazione e le risposte giuste per quanto riguarda la voglia di venire a vestire la nostra maglia. Per fortuna durante il mercato sono cambiate le condizioni per farlo arrivare qua al Toro e siamo stati bravi anche noi a prenderlo”.Su Gojak: “Un ragazzo che ha grande voglia, è una di quelle persone che fa bene all’intento del gruppo e che può far bene all’interno della squadra. Amer ha tutte le qualità per fare bene, ha grande qualità, ha forza. E’ un centrocampista offensivo, può fare la mezzala e all’occorrenza anche il trequartista, è un calciatore che abbiamo visto più di una volta e pensiamo possa darci una grande mano”.Su Murru: “Murru si è subito inserito nella maniera migliore nel Toro, sembra che sia qua da più tempo. Si è subito adattato ai dettami del mister che già conosceva. Si è subito inserito nel gruppo. E’ un terzino sinistro che negli ultimi anni ha fatto molto bene alla Sampdoria, ha l’esperienza giusta per darci una mano”.