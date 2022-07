E' ormai una corsa a due tra Inter e Juventus per aggiudicarsi il cartellino di Gleison Bremer. La società bianconera nelle ultime ore ha superato quella nerazzurra nella corsa al difensore del Torino ma i giochi non sono ancora chiusi.



Nella serata di ieri c'è stato prima un incontro tra i dirigenti del Torino e dell'Inter, poi un summit tra i massimi dirigenti granata, Urbano Cairo e Davide Vagnati, e l'entoruage del difensore brasiliano. Al termine dell'incontro il dt del Torino ha fatto il punto sulla trattativa per la cessione di Bremer ai microfoni di Sky.



"Abbiamo cenato ed è andato tutto bene con l’Inter. Abbiamo fatto una bella chiacchierata. Fiducia? Sì. Tempistiche per la cessione di Bremer? Vediamo, non c’è fretta. Il mercato è ancora lungo, vediamo che succede. Offerta Juve? Ne stiamo parlando con entrambi i club" ha dichiarato Vagnati.