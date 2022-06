Il ds del Torino Davide Vagnati è stato ospite di Sky:



"Sanabria è un giocatore che ha grandi qualità tecniche, parliamo anche col Monaco perché avremmo piacere di tenere Pellegri. Vicini alla chiusura? Ancora no".



BELOTTI - "La sua è una pagina di storia importantissima, comunque vada a finire. Andrea sta valutando legittimamente cose diverse, noi dobbiamo cercare di guardare avanti. Ho letto tante cose su Joao Pedro, è ancora molto presto onestamente anche se due chiacchiere col Cagliari le abbiamo fatte. Per ora non ci sono le condizioni".



BREMER - "L'Inter è una delle possibilità... Abbiamo avuto la fortuna di avere un grande difensore, ci sono tanti interessamenti e cercheremo di capire insieme al ragazzo cosa è meglio per lui. Vicino all'Inter mi sembra per ora esagerato".



IN ENTRATA - "Dovbyk? E' un ragazzo interessante, stiamo valutando diverse situazioni, Solomon compreso. Ci sono tante variabili da considerare, parecchie operazioni da fare. Saremo sulla vostra bocca ancora per molto".