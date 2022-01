In casa Torino fra i giocatori da cedere in questi ultimi giorni di mercato c'è anche Simone Zaza. L'arrivo di Pietro Pellegri dal Monaco ridurrà ancora di più gli spazi per il numero 7 che per questo motivo è stato messo sul mercato.



Di vere e proprie offerte per Zaza non ne sono arrivate, sulla scrivania del dt Davide Vagnati è giunto finora soltanto qualche sondaggio. Il dirigente granata è comunque al lavoro per cercare di cedere l'attaccante.