Davide Vagnati, ds del Torino, parla ai microfoni di DAZN prima del match fra i granata e il Monza: "Il caso Lukic? Voglio parlarne poco, conta chi è in campo. Sicuramente negli ultimi giorni abbiamo visto un ragazzo diverso rispetto agli ultimi anni. Speriamo si rimetta a fare quello che ha sempre fatto. Negli ultimi giorni ha fatto delle cose che non rappresentano quello che è sempre stato Sasa Lukic e speriamo che subito torni a fare ciò che ha sempre fatto".



Ci saranno conseguenze?

"Noi siamo il Torino e chi vuole rimanere deve farlo con grande entusiasmo. Sono cose che possono succedere ma devono risolversi subito".



Come inizia la stagione del Torino?

Con grande fiducia. è iniziato l'anno scorso un progetto con un nuovo allenatore e l'anno scorso abbiamo fatto una buona stagione. Siamo convinti di poter rifare bene anche quest'anno".



Anche lei è stato felice della lite come ha detto Juric?

"Sono cose che capitano e abbiamo già guardato avanti. Non ci voglio più tornare su questo argomento".