Nonostante tutte le difficoltà e i problemi riscontrati nella prima fase della trattativa, il Torino non ha affatto intenzione di mollare la presta su Stanislav Lobotka. Per questo motivo il direttore tecnico Davide Vagnati, come riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, ha in programma per i primi giorni della prossima settimana un appuntamento con i dirigenti del Napoli.



L'obiettivo di Vagnati è quello di riuscire a giungere al più presto a un accordo di massima per avere Lobotka in prestito (con diritto o obbligo di riscatto). D'altronde lo slovacco è l'obiettivo numero uno del Torino per il centrocampo.