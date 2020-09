Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, è pronto a dare l'assalto per portare sotto la Mole Gaston Ramirez. Tutto però dipenderà dall'eventuale cessione di Alejandro Berenguer: al momento la trattativa per il passaggio dello spagnolo all'Athletic Bilbao è entrata nel vivo, in caso di fumata bianca il Torino cercherebbe di accelerare la trattativa con la Sampdoria per il trequartista uruguaiano.



Così come Karol Linetty e Nicola Murru, anche Ramirez è un giocatore che ha chiesto espressamente Giampaolo per il suo progetto.