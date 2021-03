L'esonero da tecnico della Primavera di Marcello Cottafava è una bocciatura per Davide Vagnati. Era stato proprio il direttore tecnico a imporre la scelta dell'allenatore per la principale formazione giovanile del Torino, che ora è stato sollevato e rimpiazzato da Federico Coppitelli.



Il presidente granatabnon è soddisfatto del lavoro fino a questo momento svolto da Vagnati, la cui permanenza al Torino anche nella prossima stagione non è affatto certa.