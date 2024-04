Torino-Vagnati: si decide il futuro

Non c'è solamente il futuro dia tenere banco in casain questo finale di stagione, c'è infatti da risolvere anche l'enigma riguardo a quel che ne sarà diIl direttore tecnico ha ancora un anno di contratto con la società granata ma ha ricevuto apprezzamenti anche da altre società, in particolare dalla Sampdoria, e nelle prossime settimane dovrà decidere cosa fare.L'ipotesi Sampdoria stuzzica parecchio la mente di Vagnati: il dirigente è originario proprio di Genova e da calciatore è cresciuto nel settore giovanile della società blucerchiata. Per lui sarebbe una sorta di ritorno a casa. L'eventuale suo passaggio al club ligure dipenderà però anche dalla categoria in cui la Sampdoria giocherà nel prossimo campionato.

Al momento la squadra blucerchiata in zona playoff in Serie B (dopo un inizio di stagione molto difficile), se dovesse farcela a conquistare la promozione Serie A l'ipotesi di un passaggio di Vagnati alla Sampdoria nella prossima stagione sarebbe molto più probabile, in caso di permanenza in Serie B resterebbe molto più probabilmente al Torino.