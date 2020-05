E’ il giorno di: il nuovo responsabile dell’area tecnica del, si è presentato ai media e ai tifosi granata in conferenza stampa."Innanzitutto voglio ringraziare laper tutto quello che abbiamo vissuto insieme e anche per essermi venuti incontro quando ho fatto capire loro che avevo voglio di cambiare.. In questi giorni ho lavorato molto per farmi conoscere ma anche per conoscere le risorse che ci sono in questa società, dal segretario a tutti i collaboratori, ma anche i giocatori, lo staff tecnico e quello medico. Ho parlato con tutti loro. Credo molto nella programmazione e nelle persone che lavorano al Torino. Se si lavora tutti insieme si possono ottenere ottimi risultati".Sull'incontro con i giocatori Vagnati ha poi aggiunto: "Ho parlato molto con i calciatori cercando di responsabilizzarli per l'eventuale ripartenza del campionato. Bisogna mettersi il casco in testa e pensare alla salvezza che non è affatto scontata. Voglio anche stare vicino al mister: ho letto tante cose in questi giorni, tanti nomi e tante situazioni che non fanno bene al Toro. Permettetemi di dire una cosa:. Abbiamo tanta fiducia in lui e nei giocatori, dobbiamo stargli vicino".Vagnati è poi tornato a parlare del futuro d: "Nello sport siamo, ogni giorno. Noi siamo aperti a tutti, non va dato nulla per scontato.Se sono preoccupato per la classifica? No, il Torino è una squadra forte. Ho cercato di far capire ai giocatori che sono gli avversari a doversi preoccupare quando li affrontano".Poi sul mercato: "Quando si attraversa un momento di crisi economica come questo è normale che ci siano punti di domanda su quello che sarà il budget a disposizione per il mercato.: serve creatività e serve la capacità di prendere giocatori sconosciuti. Lo scouting è una settore molto importante per le società, ho visto che il Torino ha fatto un ottimo lavoro negli ultimi mesi. A me piace andare a vedere le partite all'estero, vedere i giocatori e se sbaglio un acquisto preferisco sbagliarlo dopo averlo visto con i miei occhi".Vagnati ha poi parlato del rapporto con: "Con il presidente abbiamo subito parlato di cose concrete. La programmazione nel cacio è fondamentale. Ora però dobbiamo pensare a fare punti: il focus è su quello ed esorto anche voi giornalisti a pensare al presente più che al calciomercato. Bisogna stare vicini ai giocatori. Se ho un punto di riferimento tra i direttori sportivi? Ce ne sono tanti bravi, non è corretto fare nomi"Infine, il dt del Torino ha parlato di: "Io in genere lavoro tanto e dormo poco. Il mio lavoro è al 360° ma i nomi dei giocatori che seguo non li farò per rispetto per chi deve portare avanti la stagione.. E' in una condizione fisica importante, ho visto tutti gli allenamenti e devo dire che sta lavorando benissimo".