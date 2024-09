Torino, Vanoli: "La classifica non la guardo. Torna Vlasic"

Getty Images

Alla vigilia di Torino-Lazio, il tecnico granata Paolo Vanoli ha presentato la partita in conferenza stampa: “Il Toro deve essere sempre pronto, sappiamo di incontrare una squadra che sta molto bene, come ha dimostrato in Europa League e ha un grande potenziale offensiva. La prestazione sarà sempre la mia priorità, se vogliamo crescere si deve passare dalla prestazione. Poi la prestazione può essere diversa in base all’avversario”.



Come ha visto la squadra dopo la partita di Coppa Italia?

“Abbiamo un motivo in più per dimostrare che quello che abbiamo sbagliato non lo dobbiamo sbagliare. C’è delusione perché volevamo passare il turno, ma dobbiamo trasformare questa delusione in energia positiva per le prossime partite. Bisogna migliorare sotto molto aspetti”.

“Si tenta di migliorare tutto ciò che si può migliorare, nel primo tempo con l’Empoli ci è mancata intensità e velocità con la palla. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto”.“Vojvoda sta bene. Loro hanno giocatori veloci e tecnici sulle fasce, chiunque vada in campo deve saperlo e deve sapere come affrontare questi giocatori".

“Il presidente lo sento spesso. I nostri giocatori devono essere orgogliosi per quello che hanno fatto ma è un percorso molto lungo”.“La classifica non la guardo, la lascio guardare ai tifosi. Sono felice quando sento i miei tifosi felici, io devo guardare avanti, il campionato non finisce domani”.“Questo è il calcio moderno, ognuno deve interpretare bene determinati ruoli e oggi c’è anche l’evoluzione di altri ruoli. Mi serviva un giocatore mancino lì, l’evoluzione del sistema a cinque passa attraverso i braccetti, se tu hai i braccetti che hanno qualità da terzini sanno creare superiorità numerico. Penso che Sosa possa fare anche quello in futuro, la difesa è un reparto che è stato completato ma adesso ci dobbiamo lavorare”.

“Tutti i giocatori che sanno giocare sotto pressione sono indisponibili. Quando parlo di tecnico, mi arrabbio a volte che uno non fa un controllo perché vede l’avversario a cinque metri. Tutti i centrocampisti“Faccio una battuta: se mia nonna avesse avuto le ruote sarebbe stata una carriola. Difficilmente mi guardo indietro, guardo avanti”.

“Voglio capire quali sono le caratteristiche più funzionali al mio sistema di gioco e alla squadra. Quando siamo arrivati al completo ci sono state subito le nazionali e non abbiamo avuto tempo di lavorare, ora l’abbiamo. Maripan? Ora la priorità è metterlo in condizione”.“Da quando sono arrivato, Tonny lo avete sempre messo in discussione voi invece devo dire che tutti gli attaccanti stanno dimostrando di volere una maglia da titolare. Questo è bello. Oggi sono contento che tutti gli attaccanti stanno facendo bene”.

“Con Marco ho avuto il piacere di vincere insieme il campionato di B al Verona, era un giocatore esperto, quell’anno fece diversi gol. Sono davvero felice e contento che abbia ora avuto questa grande opportunità perché è un allenatore che ha fatto tantissima gavetta"“Non penso che chi ha giocato meno contro l’Empoli abbia sprecato un’occasione, devono essere consapevoli che devono dare di più”.

“Vlasic verrà convocato, domani può avere dei minuti. Poteva già essere convocato in Coppa Italia, ho preferito però fargli completare il percorso di recupero, anche se era un po’ arrabbiato. Vlasic mi piace molto come mezzala offensiva, ha una grande tecnica, una grande intensità, è un giocatore che mi permette di costruire in maniera diversa. È un giocatore che magari si innervosisce un po’ se non tocca la palla, dobbiamo quindi fargliela toccare al momento giusto e al posto giusto”“Schuurs sta affrontando un percorso di crescita, non dobbiamo metterli pressione. Dobbiamo essere bravi a stargli vicino in un momento difficile, ma ci vuole ancora un po’ di tempo. Quando ci sono questi infortuni è difficile dire i tempi, sta reagendo bene a tutto quello che sta facendo. Appena rientra sarò contento perché è un giocatore importante”.