Torino, Vanoli: "Maripan e Walukiewicz giocatori importante. Vorrei un difensore mancino"

Alla vigilia di Venezia-Torino, il tecnico granata Paolo Vanoli ha così presentato la partita in conferenza stampa: "Sono molto soddisfatto del lavoro svolto in settimane, la settimana è stata corta ma siamo stati bravi a recuperare le energie perché ci aspetta una partita tosta su un campo che conosco bene e contro dei ragazzi che conosco bene. Il Venezia è la prima partita che gioca davanti ai propri tifosi e vuol far vedere che vuole restare in A. Noi dobbiamo aumentare la concentrazione perché queste sono le partite dove dobbiamo fare fame".

"Dobbiamo vedere i nuovi arrivati in che condizioni sono, se non vanno anche loro in nazionale. Per una squadra è importante avere tanti nazionali, perché vuol dire che hai aumentato il livello, ma dall'altra parte ti ritrovi con meno giocatori da allenare"."Mi fa piacere tornare in uno stadio dove tre mesi abbiamo festeggiato un qualcosa di importante. Insieme ai ragazzi, la società e la gente che dico invisibile, è un piacere tornare lì. Abbiamo fatto qualcosa di importante ma quando l'arbitro fischia devi guardare la prestazione e raggiungere il risultato a tutti i costi, le emozioni passano. Per quel che riguardano noi, resto focalizzato sul campo".

"Sono giocatori importanti che se meriteranno di giocare giocheranno, vengono a rinforzare la rosa. Li conoscerò meglio per capire anche dove possono esprimersi al meglio, questo è il problema quando i giocatori arrivano all'ultimo momento, che non hai il tempo di allenari da prima. Ma sono certamente giocatori importanti""Il recupero di Schuurs sta procedendo bene ma ci vorrà ancora un po' di tempo, Gineitis penso che da settimana prossima torni a disposizione e con Vlasic voglio aspettare ancora un po'".

"Voi parlare di numeri, io di principi. Vlasic è un giocatore universale che può interpretare tantissimi ruoli. Poi anche durante la partita si può cambiare modulo. Tameze secondo me domenica ha fatto una grande partita in partita ma questa grazie alla sua duttilità, poi l'allenatore deve andare a cercare la posizione dove rende al meglio"."Io preferisco avere un mancino a sinistra in difesa, poi se non dovesse arrivare ho giocatori che si possano adottare. Oltre che all'intelligenza tattica conte anche la fisicità nel calcio e abbiamo cercato giocatori anche

"Vlasic è un giocatore universale che può ricoprire diversi ruoli, questo mi permette di capire l'evoluzione della squadra. Non sono focalizzato solo su un modulo, mi piace un'idea di gioco, Vlasic può fare la mezzala, può fare il trequartista nel 3-4-1-2, può fare l'esterno come ha fatto a Londra. Quando lo avremo sarà un acquisto importante, come lo sarà Schuurs quando rientrerà"."Io non batto sull'aspetto mentale per questa partita ma lo batto sempre. Dobbiamo migliorare tanti aspetti che non sono solo quelli tecnici e tattici, come la concentrazione. Incontreremo una squadra che ci può dare fastidio ma io voglio una squadra umile, che abbia fame. A volte si è più concentrati contro le grandi squadre, se non lo siamo con le altre vuol dire che siamo ancora piccoli".

"Finché il mercato è aperto può succedere tutto in entrata e in uscita, la società è attenta. Pellegri e Sazonov è conclusa l'operazione con l'Empoli, stanno facendo le visite mediche. Tameze ci sarà. Non ci sarà Dellavalle che andrà in prestito in B""Noi siamo una squadra e una squadra deve essere pronta ad aiutarsi. Borna Sosa e Pedersen devono essere pronti per domani, o dall'inizio o per entrare. Io quando costruisco una squadra voglio che sia competitiva anche nei ruoli. Sosa nelle ultime settimane era stata messo con la seconda squadra dell'Ajax e gli manca un po' il ritmo partita, Pedersen invece era un po' più avanti dal punto di vista fisica".

"Io ho quattro attaccanti bravi, la prima cosa che ho chiesto alla società è di avere quattro attaccanti che per me sono importanti. Sicuramente Adams ha fatto una grandissima partita contro l'Atalanta, anche Duvan ha fatto bene. Ma io faccio i complimenti a Karamoh perché è entrato per pochi minuti e ho visto una gran voglia di determinare. A chi non gioca in questo momento ho detto che voglio che loro si conquistino un posto"